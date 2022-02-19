Minik Dilay her yerde aranıyor!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi İşte ilk görüntüler...Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi! İşte ilk görüntüler...#RUSYA
Malatyada görülmemiş protesto Sebebi belli olduMalatya'da görülmemiş protesto! Sebebi belli oldu#Yeni Malatyaspor
Avrupayı Zeynep vurdu İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı varAvrupa'yı 'Zeynep' vurdu! İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı var#Eunice Fırtınası
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır Peş peşe patlama sesleri...Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır! Peş peşe patlama sesleri...#RUSYA
Konyada facia: 6 kişi hayatını kaybettiKonya'da facia: 6 kişi hayatını kaybetti#Konya
Aile içi şiddete sıradışı önlem Ultraviyole ışıkla görünür oluyorAile içi şiddete sıradışı önlem! Ultraviyole ışıkla görünür oluyor#Aile İçi Şiddet
Teknoloji devinin başı belada 5 milyon euro cezaya çarptırıldıTeknoloji devinin başı belada! 5 milyon euro cezaya çarptırıldı#Apple
Teslaya inceleme Şikayetler art arda geliyor... Soruşturma devam ediyorTesla'ya inceleme! Şikayetler art arda geliyor... Soruşturma devam ediyor#Tesla
Asansörde tecavüz girişimi davasında kararAsansörde tecavüz girişimi davasında karar!#Esenyurt
Cinayeti 14 yaşındaki kızının üzerine yıktı Gerçek böyle ortaya çıktıCinayeti 14 yaşındaki kızının üzerine yıktı! Gerçek böyle ortaya çıktı#BURSA
İkiz kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu'İkiz' kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu#Kate Middleton
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Hande Erçelin hamlesine Kerem Bürsinden jet karşılıkHande Erçel'in hamlesine Kerem Bürsin'den jet karşılık!#Hande Erçel
Ünlü oyuncunun annesi dev yapım şirketini aramış: Oğlumun tuvalete gitmesine izin verinÜnlü oyuncunun annesi dev yapım şirketini aramış: Oğlumun tuvalete gitmesine izin verin#Tom Holland
HABERLERGündem Haberleri

Minik Dilay her yerde aranıyor!

#Dilay Meşe#İstanbul#Maltepe
Minik Dilay her yerde aranıyor

Minik Dilay her yerde aranıyor!Maltepe’de “kursa gideceğim” diyerek evden çıkan 14 yaşındaki kız kayıplara karıştı. Aile, iki gündür evine dönmeyen kızlarını arıyor...

Haberin Devamı

Olay 17 Şubat Perşembe günü Maltepe Gülensu Mahallesinde gerçekleşti. Ailesiyle beraber yaşayan 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Dilay Meşe, okuldan evine gelip bir süre evde oturdu. 14 yaşındaki Meşe daha sonra “kursum var kursa gireceğim” diyerek evden çıktı. Evden çıktıktan bir müddet sonra annesi Dürdane Meşe’yi arayan genç kız, “arkadaşımın akrabası ölmüş, cenazesi var. Bugün arkadaşımda kalacağım” dedi.

Annesinin eve dönmesini talep etmesi üzerine genç kız eve gelmeyeceğini belirtti. Telefon konuşmasının ardından genç kızın eve dönmemesi, ve genç kızın hiçbir arkadaşının cenazesinin olmadığını öğrenen aile polise başvurdu. Polis ekipleri, iki gündür evine dönmeyen genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

Aile, kayıplara karışan kızlarını bulmak için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Sosyal medyada kampanyayı gören vatandaşların kimi genç kızı Esenyurt’ta, kimi ise Avcılar’da, kimi de Pendik’te gördüğünü belirterek aileye mesajlar attı. Meşe ailesi, genç kızlarının bir an önce bulunup eve getirilmesini istiyor.

Haberin Devamı

Minik Dilay her yerde aranıyor

'YALAN SÖYLELİŞ ÖYLE BİR ARKADAŞI YOKMUŞ'

14 yaşındaki kızın annesi Dürdane Meşe, “Perşembe günü benim çocuğum okuldan geldi. Eve geldi, çantasını bıraktı. Tekrar “kursum var anne” dedi geri gitti. Sonra telefon etti bana, “anne bir arkadaşımın annesinin akrabası ölmüş, memleketine gitmiş. Ben de yanında kalacağım” dedi. Ben de “olmaz kalamazsın, izin vermiyorum eve gel” dedim. O da “yok gideceğim” dedi. “Gideceğim” deyince telefonu kapattı. Daha da gelmedi. Yalan söylemiş, öyle bir arkadaşı da yokmuş. Bana yalan söylemiş. Daha çocuk zaten. 2008 doğumlu, orta sona gidiyor. Polis araştırıyor, soruşturuyor. Marmara’da gördük dediler. Esenyurt’ta gördük dediler. Kavakpınar’da gördük dedi adamın biri” şeklinde konuştu.

'YERİNİ BULAMIYORUZ'

Kayıp genç kızın ablası Ceylan Polat, “Kendi kaçırıldı diyorlar ama şu an bir sürü olay var. Çember çok daraldı bugün. İstanbul içinde kendisi dolanıyor ama bulamıyoruz yerini. Kendisi İstanbul çevresinde Avcılar, Esenyurt’ta diyorlar. Birisi Pendik’e geldi diyorlar. Öbürü Kadıköy’de diyor. Yani sürekli mesaj geliyor. Herkese iyilik yapmaya çalışıyor ama bizim kafamız daha çok karışıyor. Biz yardım bekliyoruz. Herkesten yardım bekliyoruz. Gören, duyan kim varsa irtibat numaramız belli zaten. Sağ olsun ummadığımız insanlar mesaj atıyor. Herkese çok çok teşekkür ederiz. Bir an evvel gelsin istiyoruz. Kendisiyle konuşamadık. Dün 12 gibi bir yakın arkadaşına mesaj atıyor, “Ben daha gelmeyeceğim, yalan söylüyorlar, şüphelimiz var, bir şüpheli yalan söylüyor, ben onun yanında değilim. Ben İzmit’teyim. Şehir dışına çıktım daha da gelmeyeceğim” diyor” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilay Meşe#İstanbul#Maltepe

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk