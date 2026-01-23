Minik Deniz’in hayatını böyle çaldı! Bu caniye 3 yıl az

Haberin Devamı

Kahramanmaraş’ta Sema Bozoklar, 21 Mayıs 2021’de, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kızı Deniz Esin’i (5) dünyaya getirdi. Bebek, düşük kiloda doğduğu için yenidoğan servisinde kuvöze alındı. 31 Mayıs 2021’de bir hemşire, Deniz Esin’e damar yolu açmak istediği sırada bebeğin çok durağan olduğunu ve sol bacağında da şişlik tespit etti. Hemşirenin hastane yönetimine bilgi vermesi üzerine hemen muayene edilen bebeğin bacağının kırık olduğu belirlenirken, nedeninin tespit edilmesi için güvenlik kamerası görüntüleri geriye dönük olarak incelendi. İnceleme sonucunda, bebeğin 5 günlükken 26 Mayıs 2021’de hemşire Hazel Dırık B.’nin şiddetine maruz kaldığı tespit edildi.

OLAYI AİLEDEN SAKLADILAR

Hastane yönetimi, Deniz Esin’i özel hastaneye sevk ederken, Sema ve Abdullah Bozoklar çiftine ise kızlarına hemşire tarafından uygulanan şiddete ilişkin bilgilendirme yapmadı. Özel hastanede tedavisi tamamlanıp taburcu edilen Deniz Esin’in anne ve babasına, çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu belirtildi. Bozoklar çifti, yaşadığı şiddetten habersiz bir şekilde kızlarını alarak evlerine döndü. Hastane yönetimi ise kendi içinde başlattığı idari soruşturma sonunda hemşire Hazel Dırık B.’nin hastaneyle olan ilişkisini kesti. Kahramanmaraş İl İdare Kurulu da Hazel Dırık B.’nin yargılanmasına karar verdi.





Olaydan 3 yıl sonra Haziran 2024’te hemşire Hazel Dırık B. hakkında Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı, e-Devlet’ten de Bozoklar çiftine dava günü mesajı gitti. Mesaja bir anlam veremeyen aile, avukatları Sait Bolat’la yaptıkları araştırmada hemşire Hazel Dırık B.’nin kızları Deniz Esin’e 5 günlükken şiddet uyguladığını ve kızlarının aslında doğuştan değil de şiddet sonucu engelli kaldığını öğrenince şoke oldu.

Yargılama devam ederken, Hazel Dırık B.’nin Deniz Esin Bozoklar’a uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasına giren görüntülerde, Hazel Dırık B.’nin kan alması 14 dakika sürüyor. Hazel Dırık B., ağlamaya başlayan Deniz Esin’in başına vurup ardından bacağını sıkarak kendine doğru çekiyor.

‘BUNUN ADI VAHŞET’

Görüntüleri değerlendiren ailenin avukatı Sait Bolat, “Bunu basit bir darp olayı olarak değerlendirmemiz zaten mümkün değil. Bunun adı 14 dakika boyunca vahşettir, eziyettir, işkencedir. Somut olayda yaşanan suç, ‘öldürmeye teşebbüs’ suçudur. Fakat hemşire 1 gün dahi gözaltına bile alınmadı. Ne bir tutukluluk süreci ne de bir gözaltı süreci geçirdi. Halen serbest ve hayatına devam ediyor. Ancak o 5 günlük kızımız ömür boyu bedensel ve zihinsel olarak engelli kalmıştır ve bunun acısını ömür boyu çekecektir, ailesiyle birlikte” dedi.