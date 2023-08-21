Minik çocuğun büyük dramı

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Bursa’da 1 çocuk annesi Ülkü Akdemir (39), 5 yıl önce Refik A. (50) ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evliliğinden de bir kız çocuğu olan Ülkü Akdemir, 2 yıl önce Refik A.’dan ayrıldı. Kızının velayeti de kendisinde kalan Ülkü Akdemir, ilk eşinden olan oğlu Ahmet Baran Yıldırım (20) ve kızı P.A.A. (3) ile birlikte yaşamaya başladı. Eski kayınpederi Halil A. (74), oğluna ait evrakı almak üzere, 17 Mayıs’ta Akdemir’in çocuklarıyla birlikte yaşadığı evine gitti. Akdemir ile eski kayınpederi arasında tartışma çıktı, ardından da arbede yaşandı. Darp edilen Halil A.’nın şikâyeti üzerine anne ile oğlu gözaltına alındı. Yıldırım çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Akdemir ise ev hapsine çarptırıldı. Bursa’da hiçbir yakını olmadığı öne sürülen Ülkü Akdemir ile birlikte velayeti kendisinde olan kızı P.A.A. zorunlu olarak ev hapsi çekmeye başladı. Annesi ev hapsinde, ağabeyi de cezaevinde olduğu için evden dışarı çıkamayan, haftanın bir günü babası tarafından alınan P.A.A., 6 günü ise dört duvar arasında geçirmeye başladı.

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VAHŞETE TANIK OLDU

Annesi evden çıkamadığı için parka gidemeyen küçük kız, 5’inci kattaki evlerinin penceresinden site bahçesindeki arkadaşlarını izleyerek vakit geçirirken, 5 Ağustos’ta, hafta sonu tatili için kendisini almaya gelen babası Refik A. ile annesi arasında yaşanan tartışmaya da tanık oldu. Akdemir, eski eşi ile kızına kötü davrandığı iddiasıyla tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce, Akdemir, mutfaktan aldığı bıçakla Refik A.’yı iki yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Refik A. kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınırken, ev hapsinde olan Akdemir tutuklandı. Zorunlu olarak ev hapsi çeken minik P.A.A., velayeti kendisinde olan annesi tutuklanınca Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. P.A.A.’ya, pedagoglar tarafından psikolojik destek verildiği öğrenildi.