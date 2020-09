Minik Ceylin'den sağlık çalışanlarına mektup

İlkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Ceylin Can, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına sevgisini kaleme aldığı mektupla dile getirdi. Küçük kız mektubunda, “Değerli sağlık çalışanı ablalar, ağabeyler.. Bu koronovirüs ile çok zor günler geçiriyoruz. En çok zor olan sizin işiniz. Bizim sağlığımız için kendi sağlığınızı tehlikeye atıyorsunuz. Ben Ceylin Can, 9 yaşındayım ve Bursa’da yaşıyorum. Sizi çok seviyorum. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ben maskesiz dışarı çıkmıyorum. Ellerimi sık sık yıkıyorum. Hijyen kurallarına uyuyorum. Koronavirüsün bir an önce bitmesini ve sizlerin de sevdiklerinize kavuşmanızı istiyorum. Sizi seviyorum. Hoşça kalın” dedi. Ceylin'in anne-babası da kızlarının mektubunu, İstanbul İl Sağlık Müdürklüğü'ne gönderdi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ÇOK SEVİYORUM'

DHA'nın ulaştığı Ceylin Can, “Haberlerde onların çok zor zamanlar geçirdiklerini, sevdiklerinden uzak kaldıklarını görünce yazmak istedim. Sağlık çalışanlarını çok seviyorum. Onların işi çok zor. İleride pilot olmak istiyorum. Maskenizi takın, sık sık ellerinizi yıkayın, mesafenizi koruyun. Çünkü koronavirüs bunlara dikkat etmeyenlere bulaşıyor. Hastaneye gittiğinizde oradaki doktorlar da koronavirüs kapabilir" dedi. İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun telefonla kendisini aradığını kaydeden küçük kız, "'Bize çok güzel umut oldun' dedi. Ben buradan ağabeylerime ablalarıma sesleniyorum. Ellerinizi yıkayın, maskenizi takın, hijyen kurallarına uyun ve sosyal mesafenize dikkat edin. Bu hastalık bitsin ve sağlık çalışanları ailelerine kavuşsun” şeklinde konuştu.

'MEKTUBU OKUYAN SAĞLIKÇILAR MUTLU OLMUŞ'

Anne Hatice Can da “Ceylin, televizyonda gördüğü sağlık çalışanlarını destek olmak istedi ve mektup yazdı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu da sağ olsun bize geri dönüş yaptı. Ceylin ve benimle telefonda konuştu. Sağlık çalışanlarımız çok mutlu olmuş. Onlara umut olduğunu söyledi. En kısa zamanda Bursa'ya gelip, Ceylin ve bizle tanışmak istediklerini söyledi. Ceylin daha önce de askerlerimize mektup yazmıştı. Onlar da geri dönüş yaptılar. Askerlere yazdığı mektupta kendilerine dikkat etmeleri gerektiğini, bizi korumak içi kendilerini tehlikeye attıklarını yazmıştı. Askerlerimizden de Ceylin'in mektubuna cevap olarak, 'Siz rahat olunca biz de mutlu oluyoruz' şeklinde güzel bir cevap geldi” dedi.