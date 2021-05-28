'Minik avukat' annesine eşlik etti

Türkiye'de koronavirüs salgının görülmeye başlandığı dönemde anne olan avukat İpek Biter Gündüz, doğumdan bir süre sonra 11 yıllık çalışma hayatına geri döndü.

Çocuğunun bakımı için yardımcı tutan anne Gündüz, salgının etkisiyle bakıcının işe gelemediği günlerde minik kızını da ofisine götürmeye başladı.

Hamilelik sürecinden bu yana kızına temsili avukat cübbesi diktirme hayalini hayata geçiren Gündüz, ofisinde bulunan dilsiz uşaktaki cübbesinin yanına kızının minik cübbesini de astı.

Gündüz, dava dosyalarını birlikte çalıştığı meslektaşlarıyla takip etse de mahiyeti gereği bizzat katılması gereken duruşmaya, bakıcısı izinde olduğu için kızıyla birlikte girdi.

Önceki günlerde ikinci kez annesiyle duruşmaya giren avukat cübbeli minik Beliz, adliye koridorlarında kendisini görenlerin ilgi odağı oldu.

Bir avukatın sosyal medyada paylaştığı bu durum, aynı günün akşamı başka bir avukat tarafından "Hukuk dünyasının en pozitif fotoğrafı" başlığı ile yeniden paylaşıldı.

Küçük Beliz'in annesi İpek Biter Gündüz, AA muhabirine konuştu. Kızının 8 Mart 2020'de doğduğunu, 11 Mart 2020'de ise Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü anlatan anne Gündüz, o tarihten itibaren ise ülke olarak herkesin ağırlıklı olarak evde vakit geçirdiği sürecin başladığını söyledi.

Kızının bakımından sorumlu bir yardımcısı olduğunu belirten Gündüz, "Fakat ablamızın maalesef ki temaslı olması hasebiyle karantinada olduğu dönemler oldu. Tam kapanmaya denk gelen süreçler oldu. Şahsi izin dönemler oldu. O günlerde biz Beliz ile baş başa kaldık. Normal şartlar altında ofisteki çalışma arkadaşlarım duruşmalara katılırken, benim katılmam gereken önemli durumlar veya hukuki süreçler oldu. Bunlara da baş başa kaldığımız için Beliz ile birlikte iştirak ettik. Zaten mesleğe olan aşkımdan kaynaklı cübbesi mevcut olduğu için hazır gitmişken ona da cübbesini giydirmek istedim açıkçası. Böyle başladı her şey." dedi.

Gündüz, avukatlığı bir meslekten ziyade tutku olarak gördüğünü ve o şekilde yaşadığını ifade ederek, "Hamileliğim döneminde kızıma bir cübbe diktirmek benim için büyük bir hevesti. Tabii ki bu temsili bir cübbe. Onunla birlikte adliyelerde onun temsili cübbesiyle bulunalım istedim." diye konuştu.

İleride Beliz'in avukat olmasının sadece kendi hayali olduğunu dile getiren Gündüz, "Kendisi hangi mesleği seçerse onu icra edecek. Anne baba olarak üzerimize düşen tüm desteği vereceğiz. Şu an sadece mesleğe olan heyecanım ve hevesimden dolayı bu şekilde bir harekette bulundum. Cübbe benim için çok şey ifade ediyor. Kendimi bildim bileli avukat olmak istedim. Giymek için gün saydığım mesleğimin simgesini, kızımın temsili cübbesiyle birlikte giymek benim için tarifsiz bir duygu." ifadelerini kullandı.

Gündüz, Beliz'in adliyeye gittiklerinde kalabalık ortamdan çok etkilendiğini belirterek, "İnsanlara ve çevreye karşı çok ilgili ve meraklı. Bunun da etkisiyle ilk diyaloğu kendisi başlatıyor. Gördüğü insanlara ağabey veya abla diye seslenerek kendilerinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Böylelikle onlar da kayıtsız kalamıyorlar ve güzel diyaloglar oluşuyor. Adliyenin ciddi ortamını Beliz biraz pozitifleştirerek yumuşatıyor diyebiliriz aslında." şeklinde konuştu.

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