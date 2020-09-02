Minik Aras, kapılarını kilitlediği otomobilde mahsur kaldı

Olay, saat 16.00 sıralarında Ece Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan -Sibel Arkaz çiftinin tek çocuğu olan Aras, 58 DP 670 plakalı aracın içerisinde oynarken, anahtarı alıp, kapıları üzerine kilitledi. Aras'ın kilitli kaldığını gören annesi Sibel Arkaz, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, anahtarı elinde olan Aras'ın kapıyı açması için uzun süre uğraştı. Bu sırada haberi alan baba Hakan Aras da yedek anahtarla kapıyı açmak için geldi. Bu sırada Aras, elindeki anahtarın otomatik kilidine basarak, kapıyı açtı. Aras'ın kapıyı açmasının ardından anne-babası sevinç yaşadı.