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Minibüsüne taktığı aparat sonu oldu! 3 çocuk babası adam, aracında ölü bulundu

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#Konya#Isıtıcı#Minibüs
Minibüsüne taktığı aparat sonu oldu 3 çocuk babası adam, aracında ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 13:16

Konya'nın Karapınar ilçesinde minibüsünde ölü bulunan Muammer Bozu’nun (40) araca taktığı harici ısıtıcının kısa devre yaparak yangına neden olduğu ve dumandan zehirlenerek öldüğü tespit edildi.

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Tarım makinesi tamircisi 3 çocuk babası Muammer Bozu, salı günü akşam eve dönmedi. Yakınlarının haber alamadığı Bozu, dün saat 14.00 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki park halinde 34 ETT 923 plakalı minibüsünün içinde ölü bulundu. Muammer Bozu'nun cansız bedeni otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Minibüsüne taktığı aparat sonu oldu 3 çocuk babası adam, aracında ölü bulundu

KISA DEVRE YAPINCA TUTUŞTU

Bozu'nun yapılan otopsisi ve minibüsteki incelemede, kısa süre önce kendisinin taktığı harici ısıtıcıyı araçta uyumadan önce çalıştırdığı, ısıtıcının kısa devre yapmasıyla çıkan yangında koltuk ve tavanda yanıklar oluştuğu belirlendi. Muammer Bozu'nun da dumandan zehirlenip yaşamını yitirdiği saptandı.

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Muammer Bozu’nun cenazesi bugün Karapınar ilçesinde toprağa verilecek.

Minibüsüne taktığı aparat sonu oldu 3 çocuk babası adam, aracında ölü bulundu

Minibüsüne taktığı aparat sonu oldu 3 çocuk babası adam, aracında ölü bulundu

 

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#Konya#Isıtıcı#Minibüs

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