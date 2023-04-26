Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Minibüsün çarptığı otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Burdur#Fethiye
Minibüsün çarptığı otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 04:46

Burdur’da minibüsün çarptığı otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 20.00 sularında Burdur - Fethiye karayolu Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Sipahi (70) idaresindeki 15 NP 193 plakalı otomobil, kontrolsüz bir şekilde anayola çıktığı esnada Hüseyin K. (66) idaresindeki 15 ABE 389 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilde sıkışan Bayram Sipahi’yi uzun uğraşlar sonucunda araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram Sipahi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kazada hafif şekilde yaralanan Hüseyin K., Sultan D. (22) ve Zeliha C. (22) de kontrol amaçlı Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken, minibüs sürücüsü Hüseyin K. hastanedeki kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Burdur#Fethiye

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor?

#Hastalık
JEL TIRNAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: Uzun süre bozulmuyor ama sinsice sağlığımızla oynuyor

JEL TIRNAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: Uzun süre bozulmuyor ama sinsice sağlığımızla oynuyor

#Sağlık
26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü

26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü!

#Soğuk Dava