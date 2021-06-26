Minibüsün çarptığı küçük Yasin, hayatını kaybetti
Ordu'nun Fatsa ilçesinde minibüsün çarptığı Yasin Serin (5), hayatını kaybetti.
Nevzat Ş. yönetimindeki 52 M 7716 plakalı minibüs, iddiaya göre aniden önüne çıkan Yasin Serin'e çarptı. Yasin Serin, olay yerinde yaşamını kaybetti. Acı haber üzerine kaza yerine gelip, sinir krizi geçiren Serin'in yakınları, komşuları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Küçük çocuğun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.