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Aykut KURT/ MUĞLA, (DHA)
Haber Giriş: 29.04.2020 - 14:08,Son Güncelleme:

Minibüsün çarptığı elektrikli bisikletin 86 yaşındaki sürücüsü öldü

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Minibüsün çarptığı elektrikli bisikletin 86 yaşındaki sürücüsü öldü
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MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle gezmeye çıkan İsmail Türer (86), minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Bayır Mahallesi'nde meydana geldi. 65 yaş ve üzerine getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle gezmeye çıkan İsmail Türer'e, yolun karşısına geçtiği sırada pazarcı Hüseyin A. yönetimindeki 48 AP 793 plakalı minibüs çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Türer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İsmail Türer'in cesedi, jandarmanın incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Minibüs sürücüsü Hüseyin A. ise gözaltına alındı.

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