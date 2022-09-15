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Minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular... O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Manavgat#Minibüs
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 16:56

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan minibüs marketin manav bölümüne girdi. O sırada kaldırımda yürüyen iki genç minibüsün altında kalmaktan saniyelere kurtuldu. O anlar marketin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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Manavgat Sorgun Bulvarı'ndaki kontrolsüz kavşakta saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada Manavgat Esnaf Odası'na ait Gökhan Kök'ün kullandığı otomobille S.A.'nın kullandığı minibüs çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan minibüs, köşede bulunan marketin manav reyonuna girdi. O sırada kaldırımda yürüyen biri iki genç minibüsün altında kalmaktan 3 saniye farkla kurtuldu. Kimsenin yaralanmadığı kazada, manav reyonunda ve araçlarda hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.

Minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular... O anlar kamerada

ALKOLLÜ ÇIKTIĞI TEST SONUCUNA İTİRAZ ETTİ

Trafik görevlisi tarafından yapılan alkol testinde S.A. 0,29 promil alkollü çıktı. Alkol almadığını söyleyerek sonuca itiraz eden S.A., "Ben sabahtan beri çalışıyorum. Burada 'kendine gelirsin' diyerek bana enerji içeceği verdiler. Ben alkol almadım" dedi. Alkol testini yapan trafik polisi ise "Alkol almamışsan hastaneye gidip kan testi yaptır. Ama diğer arkadaş sıfır alkollü çıkarken, sende 0,29 çıktı" diye yanıt verdi.

Minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular... O anlar kamerada

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Araçların çekici ile götürülmesinin ardından kavşakta trafik yeniden normale döndü.

OLAY ANI KAMERADA

Diğer taraftan kaza anı marketin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular... O anlar kamerada

Görüntülerde minibüsün geldiğini gören genç kızın kendini geriye atması ve tökezleyip yere düşmesi, ardından da ayağa kalkarak, yüzündeki korku ifadesiyle olay yerinden uzaklaşması görüldü.

Minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular... O anlar kamerada

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#ANTALYA#Manavgat#Minibüs

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