Minibüsün altında kalan köpeği itfaiye kurtardı

Düzce Metek Toki mevkiinde bir minibüs, yola çıkan köpeğe çarptı. Köpek, minibüsün altında kalınca sürücü aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi, aracı hava yastığı ile yukarı kaldırdı. Ekipler, hayvan yakalama aparatı ile köpeği sıkıştığı aracın altından çıkarttı. Yaralanan köpek, tedavisi için Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürüldü.