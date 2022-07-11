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Minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti: O anlar kamerada

#Mersin#Minibüs#Kaza
Minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti: O anlar kamerada

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu olarak bindiği minibüsün açık kalan kapısından düşen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kadının düşme anı, araç kamerası tarafından kaydedildi.

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Meryem Özkıraç adlı kadın, 7 Temmuz tarihinde Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde yolcu olarak bindiği minibüsün hareket etmesinden kısa süre sonra açık bırakılan kapıdan düşerek yaralandı. Yaralı kadın, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesine oradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Meryem Özkıraç, tüm müdahalelere rağmen bu akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kadının minibüsten düşme anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minibüse binen kadının ücretini ödedikten sonra boş koltuklardan birini oturmak için hamle yaptığı sırada dengesini kaybederek açık bırakılan hareket halindeki minibüsün kapısından düştüğü anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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#Mersin#Minibüs#Kaza

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