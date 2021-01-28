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GeriGündem Minibüsten 33 kişi çıktı, polis şaşkına döndü
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Haber Giriş: 28.01.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Minibüsten 33 kişi çıktı, polis şaşkına döndü

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Minibüsten 33 kişi çıktı, polis şaşkına döndü
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Adana’da tarım işçilerini taşıyan 15 kişilik minibüsten 33 çıkması polisi bile şaşkına çevirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Karataş Bulvarı'nda uygulama başlattı. Polis uygulamada tarım işçilerini taşıyan Ali El Ahmet’in kullandığı 33 MA 2342 plakalı minibüsü durdurdu.

15 yolcu kapasiteli minibüsten 33 yolcu çıktı. Yapılan incelemede sürücünün ehliyeti ve taşımacılık izin belgesinin olmadığı belirlendi. Yapılan teknik değişikliğin bildirilmeyen ve fazla yolcu taşınan minibüs, trafikten men edildi. Ayrıca bu suçların hepsinden ayrı ayrı, 10 bin 850 lira para cezası kesildi.

Minibüsten 33 kişi çıktı, polis şaşkına döndü

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