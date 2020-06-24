Minibüsteki yolcunun korona olduğunu sanıp polisi aradılar

Karabük'te öğle saatlerinde evinden çıkan Durmuş Altınbaş, kent merkezine gitmek için minibüse bindi. Minibüste bulunan yolcular, Durmuş Altınbaş'ın koronavirüs belirtisi gösterdiğini düşünüp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Minibüsten inen Durmuş Altınbaş kent merkezinde işlerini hallederken, polis ve sağlık ekipleri ise kendisini aramaya başladı. Bu sırada iş yerinden çıkan Altınbaş'ı fark eden ekipler, ambulansa aldı. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Durmuş Altınbaş, ambulanstan indi.

Yaşananların ardından konuşan Durmuş Altınbaş, "Minibüstekiler koronavirüs var demişler. Bende öyle bir şey yok. 2 ayda bir hastaneye gittim. Birisinde istifra ettim zehirlenmişim. Dün akşamda ateşim çıktı. Tahlil yaptırdım ve tüm sonuçlarım iyi çıktı. Gayet sağlıklıyım" diye konuştu.