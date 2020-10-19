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Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 14:48 | Son Güncelleme:

Minibüsteki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

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Minibüsteki yangın ormana sıçramadan söndürüldü
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ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde minibüste çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Manavgat’ta arıcılık yapan Ahmet Atak, sabah saatlerinde kullandığı 66 LU 174 plakalı minibüsle Kalemler mevkisinde bulunan arılarının yanına gitmek için yola çıktı. Arılarının bulunduğu ormanlık alana gelen Ahmet Atak, inip yürümeye başladığı sırada aracın motor bölümünden duman yükselmeye başladığını fark etti. Sonrasında bir anda büyüyen alevler aracın ön tarafını sardı. Bunun üzerine Ahmet Atak durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

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