Minibüste tacize uğradığını iddia eden kadın: Aklıma Özgecan geldi

Minibüs, Esenler otogarına geldiğinde içerde hiç yolcu kalmamıştı. Nodira M., minibüs şoförüne “Neden buraya geldik” dedi. Şoför İzzet A., “Ben seni yanlış getirdim, dur ben seni geri götürürüm, Topkapı minibüsüne bindiririm” dedi. Minibüsüyle yol alan İzzet A. kadına, “Sen nerelisin, bana bir temizlikçi lazım, arkadaş olalım, sahip çıkarım, ev açarım, sana bakarım” demeye başladı. Bu sözlerden rahatsız olan Nodira M., minibüsten inmek istediğini ve evli olduğunu söyledi. Bunun üzerine İzzet A. kadına “Bir şey olmaz, evli olabilirsin, numaranı ver arkadaş olalım” dedi. Şoförün minibüs kapısını açmaması üzerine korkan kadın, telefonun numarasını İzzet A.’ya vermek zorunda kaldı. İzzet A. ardından minibüsün kapısını açtı. Kadın indikten sonra İzzet A. kadına “Beni ara” diye sms attı. Nodira A. yaşadıklarından sonra avukat Caner Şahin’le birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İfadeye çağrılan İzzet A., iddiaları reddederek kadının yanlış dolmuşa bindiğini, kendisinin ücreti iade ettiğini, aracından indirdikten sonra başka bir araca bindirdiğini belirtti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede İzzet A.’nın ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından 1 yıl 9 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.

‘TAVIRLARI DEĞİŞİYOR’

Nodira M., Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kaç ay geçti hâlâ kendime gelemedim. Minibüsün içinde kapıyı açmayınca neler neler düşündüm. Özgecan Aslan geldi aklıma. Beni neler bekliyor diye düşündüm. Döver mi, öldürür mü, boğar mı? Psikolojim çok bozuldu. Erkeklerin yabancı kadın görünce hemen tavırları değişiyor. 5 yıl önce de aynı şeyi bir taksici yapmıştı bana. Ama cahillikten, korkudan hiçbir şey yapamamıştım. Şimdi adamı bulup ismini öğrenip şikâyette bulunduk.”