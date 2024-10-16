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Minibüste genç kıza cinsel tacizde bulunan şüpheli gözaltına alındı

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#Ankara#Sincan#Minibüs
Minibüste genç kıza cinsel tacizde bulunan şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 20:42

Ankara'da dün P.G. (17) isimli genç kıza minibüste cinsel tacizde bulunan Ö.S., polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

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Olay, dün öğlen saatlerinde AŞTİ'den Sincan yönüne igiden bir minibüste meydana geldi. İddiaya göre; P.G. isimli genç kız, minibüste seyahat ettiği sırada kendisini taciz eden Ö.S.’yi cep telefonu ile kayda alıp, tepki gösterdi. Bunun üzerine panikleyen şüpheli minibüsten inerek kaçtı. Sosyal medyada yayılan görüntü üzerine polis ekipleri mağdur kıza ulaşarak, kızın ifadesini aldı. P.G.'den alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Etimesgut İlçe Emniyetine bağlı ekipler, şüpheliyi bugün Altındağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİNİN 26 SUÇ KAYDINDAN 9'UNUN 'CİNSEL TACİZ VE CİNSEL SALDIRI' OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Gözaltına alınan Ö.S.'nin Yozgat cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi. Ayrıca şüphelinin toplam 26 suç kaydının bulunduğu ve bu suçlarda 9'unun 'Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı' suçu olduğu öğrenildi. Ö.S. isimli şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

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#Ankara#Sincan#Minibüs

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