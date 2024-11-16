Minibüste botoks ‘pes’ dedirtti... Ölümcül estetik

Haberin Devamı

Merdiven altı estetik uygulamaları nedeniyle yaşanan komplikasyon ve ölümler tartışılmaya devam ederken, Antalya’da güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP minibüste botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma işlemleri gerçekleştiren R.G.’nin akıl almaz yöntemleri estetik cerrahları hayretler içinde bıraktı. Olay sonrası Hürriyet’e çarpıcı açıklamalar yapan Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, “Maalesef ‘Bunu da mı görecektik?’ dediğimiz noktadayız” dedi.

HAFİFE ALINMASIN

Özellikle botoks uygulamalarının toplumda hafife alındığını kaydeden Prof. Dr. Yazar, şöyle konuştu: “Yüz bölgesinde o kadar çok ciddi damar ve sinirler var ki eğer doğru yere uygulama yapmazsanız, gözkapağı düşmeleri, körlük, beyin damarlarına pıhtı atması, felç ve ölümcül sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bu uygulama, ‘yüze 2-3 enjeksiyon yapılıyor’ mantığıyla hafife alınmamalı. Ama maalesef bu durumlarla sıkça karşılaşır hale geldik. Daha vahimi sorun yaşayan kişiler, uygulamaları illegal yerlerde yaptırdıklarını bildikleri ve suçluluk hissettikleri için konuyu ne kolluk kuvvetlerine ne de yargıya götürüyorlar. Yani bizim gördüğümüz buzdağının bir kısmı.

Haberin Devamı

HEKİM DE OLSANIZ TEHLİKELİ

Hiçbir anatomik bilgisi olmayıp kendini hekim gibi tanıtan, merdiven altı sözde sağlık, güzellik merkezlerinde bu tür uygulamaları yapanlar toplum sağlığı ile oynuyor. Buna rağmen sistem çok yavaş işliyor, cezalar ağır değil. İlgili tüm bakanlıklar bu işin üzerine gitmeli. Sorunun diğer bir boyutu da hekimlerle ilgili. Kadın doğumcu, genel cerrah, diş hekimleri de kendi alanları olmadığı halde botoks, dolgu, ipli askı, yüze yağ enjeksiyonu yapıyor. Hekim bile olsanız, ihtisas almadan bu işlemleri yapmak ciddi sonuçlar doğurabilir.

Bir de bu işin malzeme kısmı var. 300-500 TL’ye uygulanan malzemeler nerede üretiliyor? ‘Botoks’ dediğimiz malzeme soğuk zincirden çıkarılmamalı. Bu kurala uyuluyor mu? Bu işte sadece halk sağlığı sorunu da yok. Ciddi bir vergi kaçağı da var. Kayıtdışı olarak bu işlemleri yapanlar ülke ekonomisine de zarar veriyor. Sağlık turizmi zaten ağır yara alıyor. Sağlık uygulamaları için yurtdışından gelenlerden bazılarının hayatını kaybettiğini görüyoruz. Bu tür olaylar Türkiye’ye sağlık turizmi konusunda ivme kaybettiriyor. Her şey bir tarafa halk da bilinçli olmalı. Uygulamayı yaptıracağı kişiyi sorgulamalı. Birisi gelip ‘Aracın içinde botoks yapacağım’ dediğinde ona güvenmemeli.”

Haberin Devamı

UCUZ ‘BOTOKS’ ZEHİRLER

Özellikle botoks uygulama alanlarının kontrolsüz biçimde büyüdüğünü kaydeden Doktor Uğur Özkan, “İnternette sayısız reklamla karşılaşıyoruz. Sorun sadece uygulama değil, ürün kalitesi de önemli. Çünkü sahte ürünler her yerde. Çok komik ücretlere sözde botoks uygulaması yapanlar var. Bu tür işlemler çok iyi araştırılıp yaptırılmalı. Aksi takdirde sonuçları çok ağır olabilir. Çift görme, gözkapağı düşüklüğü, botoks zehirlenmesi, kas erimesi... Uygulama 5 dakika sürer ama aylarca fizik tedavi alabilirsiniz” dedi.

MİNİBÜSÜN İÇİNİ GÖRÜNCE VAZGEÇTİM

Antalya’da yaşayan Neslihan Ş. ‘güzellik merkezi’ne dönüştürülen VIP minibüs tecrübesini şöyle anlattı: “Normalde klinikte 4 bin 500 TL’ye botoks yaptırıyordum. Bir arkadaşım minibüs içinde botoks yaptırdığını ve 1000 TL ödediğini söyledi. Randevu alıp araca gittik ama ortamı görünce ben işlemden vazgeçtim. İyi ki de vazgeçmişim. Kullandığı malzemeler sahte, kendisi de doktor değilmiş. Uygulamayı yaptıran arkadaşım da korkup soluğu gerçek bir doktorda aldı.

Haberin Devamı

EVE GELEN DE VAR

Bir de eve gelen botoksçu var. Onun da doktor olduğunu düşünmüyorum. Çünkü evde toplanıp 10 kişiye aynı anda işlem yapıyor. Hem de kadın - erkek demeden. ‘Malzeme arttı’ deyip evdeki gencecik kıza promosyondan botoks yaptığını bile gördüm.”

Yetki dışı sağlık uygulamaları yapanlarla ciddi bir mücadele verdiklerini kaydeden Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, “Biz bu konudaki denetim sayımızı en üst noktaya çıkardık. Tabii halkımızdan da bilinç olmalarını istiyoruz” diye konuştu.