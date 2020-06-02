Minibüste 55 kilo Afyon sakızı ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van - Ağrı Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurduğu minibüste arama yaptı. Narkotik köpeği 'Kara' ile yapılan aramada, kaporta ile döşemeler arasına gizlenmiş 55 kilo 260 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.