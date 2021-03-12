Minibüste 2 kilo 384 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Pazarcık ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde şüpheli araçları durdurup aradı, içindekilere kimlik kontrolü yaptı. Şüphe üzerine durdurulan bir minibüste narkotik köpeği ile yapılan aramada, yolculardan A.K.'nin poşetinde 2 kilo 384 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan jandarma, A.K.'yi gözaltına aldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara