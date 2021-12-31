Minibüsle otoparka dalmıştı... 'Kaza yapacağımı anlayınca korkudan gözlerimi kapattım'

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Uludağ yolunda ağustos ayında, Kuveyt'te bakanlıkta görev yapan Ahmed El Redişi'nin kiraladığı 16 KF 964 plakalı minibüs, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkıp, özel bir otoparka girerek, insanların arasına daldı. Kazada, hızla gelen minibüsün önüne çıkıp durması için işaret yaparken aracın altında kalan otopark görevlisi İdris Emir öldü, Zayide Kuyuldar, Mücahit Ekici, Arda Talha Yiğit, Ebru Dümen Ekici, Bekir Ekici ve Saliha Korkamazcan ise yaralandı. Kaza sonrası polise teslim olan Ahmet El Redişi ise tutuklanarak cezaevine kondu.

"KAZA YAPACAĞIMI ANLAYINCA KORKUDAN GÖZLERİMİ KAPATTIM"

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'taksirle ölümü neden olmak ve yaralamak' suçlarından 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ahmet El Redişi'nin yargılanmasına, olay yerinde yapılan keşifle devam edildi. Tutuklu bulunduğu cezaevinden güvenlik nedeniyle askeri kıyafet ve çelik yelek giydirilip, kasklı getirilen Ahmet El Redişi, kazanın nasıl olduğunu anlattı. Mahkeme heyetinin, "Yokuş aşağı inerken, frenlerin boşaldığını anlayınca, neden aracı başka yöne çevirmeyip, otoparka girdin? sorusuna Reşidi, "Kaza yapacağımı anlayınca korkudan gözlerimi kapattım. Minibüsün nereye girdiğini görmedim" diyerek yanıt verdi. Polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı keşif, tanıkların dinlenmesiyle sona erdi.

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Ahmed El Redişi'nin tutukluluk halinin devam ettiği, kazada yaralananların şikayetlerini geri çektiği davaya mart ayında devam edilecek