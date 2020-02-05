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Nihat Özbay (İHA)
Haber Giriş: 05.02.2020 - 12:42,Son Güncelleme:/

Minibüsle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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Minibüsle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Van’ın Saray ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Saray ilçe çıkışında meydana geldi. Kapıköy Sınır Kapısından Van şehir merkezine yolcu taşıyan, plakası ve şoförünün ismi öğrenilemeyen yolcu minibüsü, plakası ve şoförünün ismi öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi çeşitleri yerlerinde yaralanarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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