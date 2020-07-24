Minibüsle çarpışan polis aracı devrildi: 3 yaralı

​Kaza, saat 08.00 sıralarında, İzzet Baysal Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle bekçisi Yekta Öztürk idaresindeki 14 A 4823 plakalı polis aracı ile Niyazi İşler yönetimindeki 14 AAP 134 plakalı minibüs, 2 sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Polis aracı, çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrularak, devrildi. Kazada, mahalle bekçisi Yekta Öztürk ile polis memuru Yaşar Öztürk ve minibüsteki yolcu Cengiz Dalkara yaralandı. Yaralılar, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.