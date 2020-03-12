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Engin AKGÜN/KARAMÜRSEL (Kocaeli),(DHA)
Haber Giriş: 12.03.2020 - 15:12,Son Güncelleme:/

Minibüse binerken düşüp, yaralandı

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Minibüse binerken düşüp, yaralandı
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KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesinde, Engin Üzmen (79) binmek istediği minibüsün basamaklarından düşüp, yaralandı.

4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde alışveriş yapan Engin Üzmen, evine gitmek için minibüse binmek istedi. Minibüsün basamaklarında dengesini kaybedince yere düştü. Yaralanan Üzmen, olay yerine çağrılan ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

 

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