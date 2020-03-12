Engin AKGÜN/KARAMÜRSEL (Kocaeli),(DHA)
Haber Giriş: 12.03.2020 - 15:12,
Minibüse binerken düşüp, yaralandı
KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesinde, Engin Üzmen (79) binmek istediği minibüsün basamaklarından düşüp, yaralandı.
4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde alışveriş yapan Engin Üzmen, evine gitmek için minibüse binmek istedi. Minibüsün basamaklarında dengesini kaybedince yere düştü. Yaralanan Üzmen, olay yerine çağrılan ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle