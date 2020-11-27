MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMinibüs sürücüsü sistem hatası düzeltilene kadar karantinada kalacak
GeriGündem Minibüs sürücüsü sistem hatası düzeltilene kadar karantinada kalacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 27.11.2020 - 12:29 | Son Güncelleme:

Minibüs sürücüsü sistem hatası düzeltilene kadar karantinada kalacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Minibüs sürücüsü sistem hatası düzeltilene kadar karantinada kalacak
Abone Olgoogle-news

SAKARYA’da, polisin yaptığı denetimler sırasında durdurulan minibüsün sürücüsünün sistemde karantinada olduğu tespit edildi. Bugün karantina süresi bittiği belirtilen sürücü, sistemdeki hata giderilene kadar izolasyona alınacağı yurda götürüldü.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sebahattin Zaim Bulvarı'nda yaptığı uygulama sırasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 54 M 0041 plakalı minibüsü durdurdu. Yapılan kontrolde minibüs sürücüsünün sistem üzerinde karantinada olduğu tespit edildi. Sürücü karantinasının bittiğini, sistem hatası olduğunu belirterek duruma itiraz etti. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen ekipler, sürücüyü alarak Serdivan ilçesindeki KYK yurduna götürdü. Minibüsteki yolcular, uygulama noktasına gelen başka bir araçla yolculuklarına devam etti. Minibüs ise başka bir sürücü tarafından alınarak durağa götürüldü.

Minibüs sürücüsünün karantinasının bugün sona erdiği, sistemde tarihin farklı gözüktüğü belirtildi. Minibüs sürücüsünün sistem hatası düzeltilene kadar yurtta kalacağı bildirildi.

Minibüs sürücüsü sistem hatası düzeltilene kadar karantinada kalacak

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle