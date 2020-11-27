Minibüs sürücüsü sistem hatası düzeltilene kadar karantinada kalacak

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sebahattin Zaim Bulvarı'nda yaptığı uygulama sırasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 54 M 0041 plakalı minibüsü durdurdu. Yapılan kontrolde minibüs sürücüsünün sistem üzerinde karantinada olduğu tespit edildi. Sürücü karantinasının bittiğini, sistem hatası olduğunu belirterek duruma itiraz etti. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen ekipler, sürücüyü alarak Serdivan ilçesindeki KYK yurduna götürdü. Minibüsteki yolcular, uygulama noktasına gelen başka bir araçla yolculuklarına devam etti. Minibüs ise başka bir sürücü tarafından alınarak durağa götürüldü.

Minibüs sürücüsünün karantinasının bugün sona erdiği, sistemde tarihin farklı gözüktüğü belirtildi. Minibüs sürücüsünün sistem hatası düzeltilene kadar yurtta kalacağı bildirildi.