×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Minibüs sürücüsü çılgına döndü: Sen bir bayanın yanında nasıl 'lan' diyorsun

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Minibüs#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 11:06

Bursa'da seyir halindeki motosikletli, önüne kırdığını iddia ettiği minibüs şoförüne 'lan' diye hitap edince sürücü adeta deliye döndü.

Haberin Devamı

Artan tansiyon sonrası motosikletliye el kaldıran sürücü, daha sonra araçtan inerek tartışmaya devam etti. O anlar kask kamerasına yansırken, deliye dönen sürücü, "Sen bayanın yanında nasıl lan kelimesini kullanıyorsun?" diye tartışırken, kavgayı çevredekiler büyümeden ayırdı.

Minibüs sürücüsü çılgına döndü: Sen bir bayanın yanında nasıl lan diyorsun

'LAN' SÖZÜ İLE ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı mevkii Ankara Yolu üzerinde motosikletiyle ilerleyen Mert A., önüne minibüsü kırdığını iddia ettiği dolmuş şoförüyle sözlü tartışma yaşadı. Mert A.'nın, 'Lan' ne yapıyorsun' demesi üzerine deliye dönen sürücü gence tokat atmaya çalıştı. O anlar kameraya yansırken, taraflar arasında artan tansiyon sonrası, ikili araçlarından inerek sözlü tartışmaya devam etti. Deliye dönen sürücü, motosikletli gence, "Sen bir bayanın yanında nasıl 'lan' diyorsun, kendine yakıştırıyor musun ?" diyerek tepki gösterdi. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, Mert A.'nın sürücüden şikayetçi olacağını öne sürdü.

Haberin Devamı

Minibüs sürücüsü çılgına döndü: Sen bir bayanın yanında nasıl lan diyorsun

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Minibüs#Kavga

BAKMADAN GEÇME!