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Minibüs şoförü, tartıştığı kadın yolcuyu araçtan kovdu

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#İstanbul#Pendik#Minibüs
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 14:52

Zamlı tarifeyi günü gelmeden uygulamaya başlayan minibüs şoförü, bu duruma tepki gösteren kadın yolcuyla tartıştı. Şoför, kendisine itiraz eden kadını araçtan kovdu ancak yolcu araçtan inmedi. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Cuma günü Pendik’te minibüs duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pendik - Kurtköy minibüsüne binen bir kadın yolcu şoföre para uzattı. Şoför fiyatlara zam geldiğini söyleyince, yolcu ise UKOME toplantısında alınan kararla zamlı tarifenin 14 Ağustos’ta uygulanacağını belirtti. Minibüs şoförü duruma sinirlenerek kadına parasını iade ederek minibüsten kovdu.

Minibüs şoförü, tartıştığı kadın yolcuyu araçtan kovdu

Kadın yolcu ise minibüsten inmeyeceğini belirterek, haksız kazanç elde ettiklerini belirtti. Şoför uzatılan parayı düşük bularak “Dilenciye mi veriyorsun” diye kadına tepki gösterdi. Ücret tartışması diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.

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#İstanbul#Pendik#Minibüs

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