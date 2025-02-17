Minibüs şoförü, para vermeyen yolcuyu darbetti: O anlar kamerada

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Olay, dün saat 14.30 sıralarında Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs şoförü seferini yaptıktan sonra durağa geldi. Burada yolcular araçtan inerken şoför, ücreti ödemediğini iddia ettiği bir yolcu ile tartışmaya başladı. Yolcunun karşılık vermesi üzerine sinirlenen şoför, araçtan inerek saldırmaya başladı. Yolcuyu yumruklayan şoför onu tutup yere fırlattı. Diğer yolcuların araya girmesiyle taraflar ayrılırken tartışma bir süre daha devam etti. Bunun üzerine araçtan tekrar inerek koşmaya başlayan minibüs şoförünü, bir yolcu tutarak engelledi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.