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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2020 - 16:58,Son Güncelleme:/

Minibüs şoförü elinde telefonla trafikte

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Minibüs şoförü elinde telefonla trafikte

ANKARA'da şehir içinde yolcu taşıyan minibüsün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonunda mesajlaşırken görüntülendi.

Çankaya ilçesinde Yaşamkent-Kızılay hattında yolcu taşıyan minibüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonunda mesajlaştı. Minibüsteki yolcunun cep telefonuyla görüntülediği şoför, bilekleri ile direksiyonu tutarken, iki eline aldığı telefonda dakikalarca mesaj yazdı. Trafikte seyir halindeyken kaza yapma riskine rağmen telefonu elinden bırakmayan şoför, görenlerin dikkatini çekti.

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