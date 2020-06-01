MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMinibüs şarampole devrildi; 9 kişilik aile yaralandı
GeriGündem Minibüs şarampole devrildi; 9 kişilik aile yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 01.06.2020 - 11:21,Son Güncelleme:

Minibüs şarampole devrildi; 9 kişilik aile yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Minibüs şarampole devrildi; 9 kişilik aile yaralandı
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kumluca- Antalya yolunun Belen Mahallesi Maysara mevkisi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Dönmez'in (54) kullandığı 48 RA 010 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada Dönmez ile ailesinden 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Ahmet Dönmez'in, rahatsızlığı bulunan çocuklarını hastaneye götürdüğü sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle