Minibüs şarampole devrildi; 1 ölü, 4 yaralı

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Kaza, saat 00.10 sıralarında Kızılırmak Sedde Yolu üzerinde meydana geldi. Yunus Emre A. (24) yönetimindeki 55 TH 965 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde, minibüste sıkışan Merve Turhal’ın (25) yaşamını yitirdiği, sürücü ile araçta bulunan Kubilay S. (20), Nesmina K. (19) ve Müge K.’nın (25) yaralandığı belirlendi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Merve Turhal’ın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.