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Minibüs otomobile çarptı: 3'ü çocuk 7 yaralı

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#İstanbul#Avcılar#Kaza
Minibüs otomobile çarptı: 3ü çocuk 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 09:48

İstanbul Avcılar'da yolcu minibüsü, kavşakta otomobile çarptı. Kazada iki araçta bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

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Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Üniversite Mahallesi'nde, Avcılar Mezarlığı yanındaki kavşakta meydana geldi. Esenyurt'tan Avcılar'daki durağa gelen Yunus S. yönetimindeki 34 M 5559 plakalı yolcu minibüsü, kavşağa Avcılar yönünden gelen Sevilay Dikmen yönetimindeki 34 JB 6838 plakalı otomobile yandan çarparak devirdi.

Minibüs otomobile çarptı: 3ü çocuk 7 yaralı

Kazada, otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi ile minibüsteki 2 yolcu yaralandı. Çevredekiler tarafından otomobil lastikleri üzerine çevrilirken, itfaiye ile sağlık ekipleri yaralıları ambulansa aldı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri minibüs sürücüsünü gözaltına aldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Minibüs otomobile çarptı: 3ü çocuk 7 yaralı

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#İstanbul#Avcılar#Kaza

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