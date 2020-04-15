Minibüs kurşunlayan cezaevi firarisi yakalandı

Açık cezaevinden firar eden Ömer Balcı, 3 Nisan'da Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde, iddiaya göre, borç para isteyip vermeyen arkadaşı Ümran D.'nin bindiği minibüse ateş edip, kaçtı. Balcı'nın silahından çıkan mermilerin isabet ettiği minibüste hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Olaydan 7 gün sonra Ömer Balcı, nikahsız yaşadığı M.Ö.'ye husumetli olduğu M.H.A'ya mesaj attırıp buluşmalarını sağladı. M.H.A.'yı silah çekip tehdit eden Ömer Balcı, kendisini takip eden Gasp Büro ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen Balcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.