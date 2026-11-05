Minibüs kum yığınının üzerine çıktı: 4 yaralı ekiplerce kurtarıldı

Hatay’ın Altınözü'nde seyir halindeki minibüs yol üzerindeki kum yığınına çarptı. Aracın kum tepesinin üstüne çıktığı kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi.
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Kaza; ilçeye bağlı Mayadalı Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halinde olan minibüs, kum yığınına çarparak üzerine çıktı. Meydana gelen kazanın ardından ekipler bölgeye sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kurtarıldı. Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınırken yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.