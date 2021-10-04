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Minibüs koyun sürüsüne çarptı: 6 yaralı, 34 koyun öldü

#Konya#Koyun#Kaza
Minibüs koyun sürüsüne çarptı: 6 yaralı, 34 koyun öldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çoban tarafından yolun karşısına geçirilmek istenen koyun sürüsüne çarpan minibüsteki 6 kişi yaralandı, 34 koyun öldü.

 

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Kaza, saat 22.30 sıralarında Isparta Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Bozkır ilçesi Çat Mahallesindeki bir yakınlarının cenazesine giden Bünyamin Çandar yönetimindeki 34 HR 6942 plakalı minibüs, Ramazan Acır’ın yolun karşısına geçirmek istediği koyun sürüsüne çarptı. 34 koyunun öldüğü kazada sürücü Bünyamin Çandar kazadan yara almadan kurtulurken, minibüste bulunan Dudu Çandar, Mustafa Çandar, Mehmet Çandar, Şeyda Çandar, Murat Coşkun ve Fatma Art yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

Minibüs koyun sürüsüne çarptı: 6 yaralı, 34 koyun öldü

 

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#Konya#Koyun#Kaza