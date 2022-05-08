Minibüs, kamyonete çarptı! Anne-kız öldü, 6 yaralı

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Kaza, sabah saatlerinde Otogar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kent merkezine giden Özkan Kiraz yönetimindeki 55 KY 443 plakalı minibüs, kontrolden çıkınca emniyet şeridine park edilen Gökhan Fidan idaresindeki 34 ECN 487 plakalı kamyonete çarptı. Kazada minibüs sürücüsünün eşi Hatice Kiraz ile kayınvalidesi Dürdane Argun olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki Sudenaz, Nagihan, Nurbanu Kiraz, Mustafa ve Emine Argun ile sürücü Özkan Kiraz da yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada kaza anı da çevrede bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.