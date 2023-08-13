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Minibüs kamyon ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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#Bursa#Trafik Kazası#Kaza
Minibüs kamyon ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 15:00

Bursa'dan aldığı yolcularla Orhaneli istikametine ilerleyen kamyon ile kafa kafaya çarpışan yolcu minibüsündeki Saime Şahin (65) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 11.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Orhaneli kara yolu 10'uncu kilometresindeki Doğancı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan aldığı yolcularla Orhaneli istikametine giden Haluk Arı (57) yönetimindeki 16 AAC 633 plakalı yolcu minibüsü, virajda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Minibüs kamyon ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Bu sırada minibüs, Orhaneli'den Bursa istikametine seyir halinde olan H.B. (40) yönetimindeki 16 ACZ 691 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Arı ile minibüsteki yolculardan Saime Şahin, A.Ş. (67), O.A. (41), A.S. (53) ve E.M. (18) yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Saime Şahin, kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Minibüs kamyon ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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#Bursa#Trafik Kazası#Kaza

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