Minibüs ile TIR çarpıştı... Milli motosikletçi Can Alexander Öncü yaralandı

Kaza, saat 14.00 sıralarında D-140 karayolu Akyazı gişeleri kesiminde meydana geldi. Kenan Sofuoğlu’nun Akyazı’daki pistine antrenman için giden milli motosikletçi Can Alexander ile kardeşi Deniz Öncü’nün içinde bulunduğu Murathan U. yönetimindeki 07 HSK 79 plakalı minibüs, aniden şerit değiştirdiği öne sürülen Ali K. yönetimindeki 47 AAP 432 plakalı TIR’a çarptı.

Kazada minibüsün sağ ön kısmı hasar görürken, Can Alexander Öncü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Can Alexander Öncü, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Öncü tedaviye alındı.

Kazayı haber alan AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, hastaneye giderek Öncü kardeşlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

BİRİNCİ OLAN EN GENÇ PİLOT OLMUŞTU

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışan ve birinciliğe ulaşan en genç pilot olarak tarihe geçen milli motosikletçi Can Öncü'nün başarısı, dünya basınında geniş yer bulmuştu.

ABD'nin Washington Post gazetesi, Can Öncü'nün zaferini, "15 yaşındaki Türk yarışçı, Moto3 kategorisindeki ilk yarışında tarihine geçti. Henüz 15 yaş ve 115 günlük bir geçmişle ve wild card'la zirveye çıkarak tarih yazdı." ifadeleriyle duyurmuştu.