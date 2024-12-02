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Uçuş sonrası feci kaza! Kaptan pilot olay yerinde hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Kaza#Hasan Eren
Uçuş sonrası feci kaza Kaptan pilot olay yerinde hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 10:11

Adana'da seferden dönen uçuş ekibini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada kaptan pilot Hasan Eren (40) hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Türk Hava Yolları'nın TK2472 sefer sayılı İstanbul-Çukurova uçuşu sonrası mürettebatı otele taşıyan Murat Koç yönetimindeki 01 ATY 115 plakalı minibüs, kavşakta Emirhan Özçelik yönetimindeki 31 APL 081 plakalı otomobille çarpıştı.

Uçuş sonrası feci kaza Kaptan pilot olay yerinde hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, servisteki kaptan pilot Hasan Eren'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Uçuş sonrası feci kaza Kaptan pilot olay yerinde hayatını kaybetti

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Sağlık ekipleri, serviste yaralanan Murat Koç, Stephane Paillotte, Alankus Demir, Burak Öner, Nazlı Zehra Soytürk, Beyza Karaağaç ile otomobildeki Emirhan, Selda ve Bedirhan Özçelik'i ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Uçuş sonrası feci kaza Kaptan pilot olay yerinde hayatını kaybetti

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Eren'in cenazesi morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Uçuş sonrası feci kaza Kaptan pilot olay yerinde hayatını kaybetti

 

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#Trafik Kazası#Kaza#Hasan Eren

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