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Gündem
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2021 - 13:31 | Son Güncelleme:

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

BARTIN’da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaza, saat 11.30 sıralarında Bartın Kozcağız yolu Budakdüzü mevkiinde meydana geldi. Avni Demirel (47) yönetimindeki 74 AAH 411 plakalı otomobil karşı yönden gelen Seçkin Karduz idaresindeki 34 SF 3938 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Otomobil motor kısmında ikiye bölünürken, sürücü Avni Demirel camdan fırlayarak yaklaşık 10 metre ileriye düştü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Avni Demirel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Seçkin Karduz kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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