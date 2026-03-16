×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Minibüs ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2026 22:31

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Zafer Mahallesi Fuar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, V.D.’nin kontrolündeki minibüs ile aynı istikamette seyreden A.C.F.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.C.F., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedavi altına alındı. Motosikletteki yolcu Arda Can'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Can'ın cansız bedeni inceleme sonrası otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na sevk edildi. Minibüs sürücüsü V.D., ifadesi için emniyete götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

