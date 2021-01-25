MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMinibüs ile çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı
GeriGündem Minibüs ile çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Minibüs ile çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Minibüs ile çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı
Abone Olgoogle-news

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Minibüs ile çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kaza, saat 16.00 sularında, Gölcük Kerimağa rampasında meydana geldi. Abdullah G. idaresindeki 41 M 5046 plakalı minibüs ile aynı yönde ilerleyen İsmail A. idaresindeki 41 H 6210 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada takla atarak ters dönen otomobildeki sürücü İsmail A. ve Mertcan H. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle