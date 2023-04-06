Minibüs İETT otobüsüne çarptı: 6 yaralı

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Olay, saat 09.30 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi Amasyalılar Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 34 GKC 574 plakalı servis minibüs cadde üzerinde ilerleyen şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeşilkent - Avcılar hattında çalışan İETT otobüsüne çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kazada otobüsteki 6 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili polis ekipleri minibüs şoförünü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Kaza anı cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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"MİNİBÜSÜN FRENİ PATLAMIŞ GİBİYDİ"

Kazayı gören Özlem Avşar’’ Birden bire bir ses duyduk, sanırım diğer otobüsün freni patladı diye düşünüyorum. Sonra ölen ya da yaralanan olduğu söylenildi, ambulans geldi polis ekipleri geldi yaralıları götürdüler. O yol zaten bir sorun, daha öncede böyle bir şey oldu. Otoban çıkışı galiba burası, geldi ve direkt çarptı, freni patlamış gibiydi" dedi.