×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Minibüs faciası: 5 ölü, 4’ü ağır 14 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Ankara#Özel Halk Minibüsü
Minibüs faciası: 5 ölü, 4’ü ağır 14 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2026 07:00

ANKARA - İstanbul Yolu Saray mevkisinde dün sabah saatlerinde, Kızılcahamam'dan Ankara yönüne giden 06 HO 1460 plakalı özel halk minibüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak önce bariyere çarparak savruldu, ardından devrilerek Şehit Mehmet Özden Üstgeçidi’nin ayağına çarptı.

Haberin Devamı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar, hurda yığını haline gelen otobüsten çıkarılıp, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cesedi de ekiplerin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Hurdaya dönen minibüs, incelemelerin tamamlanması ardından kaza yerinden kaldırıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Kahramankazan ilçesinde meydana gelen 5 kişini vefat ettiği ve 14 kişinin yaralandığı tek taraflı trafik kazası olayı ile ilgili Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay yerinde görevlendirilen bilirkişiler ile inceleme yapılmakta ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi. Yürütülen soruşturma kapsamında 2 bilirkişi de incelemelerini sürdürüyor.

Haberin Devamı

Kazada hayatını kaybeden 5 kişiden 4’ünün minibüs şoförü Efe Erdem ile yolculardan Mehmet Sucu ve kızı Safiye Simge Sucu ile Hamiyet Bilge Uslu olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden diğer kadın yolcunun kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor. Minibüs şoförü Efe Erdem’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

MİNİBÜS SAHİBİ GÖZALTINDA

Kazaya ilişkin, özel halk minibüsünün sahibi İ.Ç., gözaltına alındı.Açıklamaya göre; özel halk otobüsü şoförlerinin işe alınırken gerekli yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne göndermesi ve belediyeden işe başlaması konusunda uygunluk raporu alınması gerektiği, araç sahibi şüpheli İ.Ç.’nin bu belgeleri temin ederek belediyeye sunmadığı belirlendi. İ.Ç., bu nedenle gözaltına alındı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Ankara#Özel Halk Minibüsü

BAKMADAN GEÇME!