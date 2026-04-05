Minibüs faciası: 5 ölü, 4’ü ağır 14 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar, hurda yığını haline gelen otobüsten çıkarılıp, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cesedi de ekiplerin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Hurdaya dönen minibüs, incelemelerin tamamlanması ardından kaza yerinden kaldırıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Kahramankazan ilçesinde meydana gelen 5 kişini vefat ettiği ve 14 kişinin yaralandığı tek taraflı trafik kazası olayı ile ilgili Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay yerinde görevlendirilen bilirkişiler ile inceleme yapılmakta ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi. Yürütülen soruşturma kapsamında 2 bilirkişi de incelemelerini sürdürüyor.

Kazada hayatını kaybeden 5 kişiden 4’ünün minibüs şoförü Efe Erdem ile yolculardan Mehmet Sucu ve kızı Safiye Simge Sucu ile Hamiyet Bilge Uslu olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden diğer kadın yolcunun kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor. Minibüs şoförü Efe Erdem’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

MİNİBÜS SAHİBİ GÖZALTINDA

Kazaya ilişkin, özel halk minibüsünün sahibi İ.Ç., gözaltına alındı.Açıklamaya göre; özel halk otobüsü şoförlerinin işe alınırken gerekli yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne göndermesi ve belediyeden işe başlaması konusunda uygunluk raporu alınması gerektiği, araç sahibi şüpheli İ.Ç.’nin bu belgeleri temin ederek belediyeye sunmadığı belirlendi. İ.Ç., bu nedenle gözaltına alındı.



