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Minibüs elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

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#Mersin#Tarsus#Kaza
Minibüs elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 04:05

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Kaza Tarsus'a bağlı Kulak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün kullandığı 01 BSS 20 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Minibüsün demir yığını haline dönüştüğü kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Şaziye Tok ve Özcan Kalkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Şebnem Ay, Gökhan Tok ve Pınar Göçer ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Mersin#Tarsus#Kaza

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