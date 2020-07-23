Minibüs durduğu yerde alev aldı! Garajla birlikte kül oldu

Serik’e bağlı Merkez Mahallesi’nde bir evin bahçesindeki garajda park halinde duran Ahmet Sipahioğlu’na ait 07 YEM 49 plakalı minibüste, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın ahşap garajı da sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına araç içinde unutulan bir çakmağın sebep olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.



Öte yandan yangının yakınındaki bir evin bahçesindeki ahırda bulunan bir büyükbaş hayvan da dumandan etkilendi.