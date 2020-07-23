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Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 19:26,Son Güncelleme:

Minibüs durduğu yerde alev aldı! Garajla birlikte kül oldu

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Minibüs durduğu yerde alev aldı! Garajla birlikte kül oldu
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Antalya’nın Serik ilçesinde bir evin bahçesinde park halindeki minibüs ve içinde bulunduğu garaj çıkan yangında kül oldu. Yangın sebebinin araçta bırakılan çakmak olabileceği değerlendiriliyor.

Serik’e bağlı Merkez Mahallesi’nde bir evin bahçesindeki garajda park halinde duran Ahmet Sipahioğlu’na ait 07 YEM 49 plakalı minibüste, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın ahşap garajı da sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına araç içinde unutulan bir çakmağın sebep olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan yangının yakınındaki bir evin bahçesindeki ahırda bulunan bir büyükbaş hayvan da dumandan etkilendi.

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