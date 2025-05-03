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Minibüs dereye devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

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#Hakkari#Minibüs Kazası#Yüksekova
Minibüs dereye devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 09:56

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün dereye devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza, saat 05.30 sıralarında Yüksekova'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Gürkavak köyüne bağlı Cevizli mezrası mevkisinde meydana geldi. Ezber Pertev'in (38) kullandığı 30 AAD 036 plakalı servis minibüsü, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

Minibüs dereye devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Kazada minibüsteki Necdet Özşahin (47) ile Levent Safalı (45) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ezber Pertev, Mehmet Halit Katırcı (32) ve Gökmen Yıldırım (53) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Minibüs dereye devrildi: 2 ölü, 3 yaralı


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#Hakkari#Minibüs Kazası#Yüksekova

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