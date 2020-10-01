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Hacer BOYACIOĞLU / ANKARA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mini torba yasa teklifi Meclis’te: Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü dönemi başlıyor

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Mini torba yasa teklifi Meclis’te: Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü dönemi başlıyor
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk yasama gündeminde mini bir torba yasa teklifi de olacak.

Teklife göre, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kariyer memurluğu için düzenleme yapılacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı raportörleri ve raportör yardımcıları istihdam edilebilecek. AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle, Cumhurbaşkanlığı raportörü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı kadroları artık istisnai memuriyet kapsamından çıkarılacak, raportör yardımcısı atanabilmek için özel yarışma sınavında başarılı olma şartı getirilecek. Teklifle, tıp fakültesi kurmak isteyen yükseköğretim kurumlarına da belli şartlar getirilecek. Maddeye göre, tıp fakültesi kurmak isteyen vakıf üniversitelerinin 200 yatak kapasitesine sahip hastanesi olması gerekecek. Bir başka maddeyle de, baz istasyonlarının kuruluşunda 15 metreden yüksek olmayan yapılar için artık ruhsat yerine izin belgesi yeterli olacak.

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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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