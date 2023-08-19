Mini mini birler için uyum formülü

Haberin Devamı

Okullar 11 Eylül’de açılıyor. Ancak okulöncesi ve birinci sınıf öğrencileri için uyum haftası 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Okulların açılmasına bir aydan kısa bir süre kalırken, uzmanlara göre bu hazırlıkların bugünlerde başlamasıgerekiyor. Peki ama nasıl?

BİRLİKTE OKULU GEZİN

“Çocuğun ilkokula başlamasıyla hayatında yeni bir dönem başlar. Bu süreçte çocuğun okula hazırlanması için ailenin de bazı rolleri var. Öğrenciler bir ay öncesinden mental olarak hazırlanmalı” diyen Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erten Gökçe, okulöncesinden ilkokula geçecek öğrencilerin ebeveynlerine şu tavsiyelerde bulundu:

Haberin Devamı

- Anne babalar çocuklarını hazırlamak amacıyla onlarla konuşmalı.

- Okullar açılmadan önce birlikte okula gidilmeli.

- Çocuk okuldaki öğretmenlerle tanıştırılmalı.

- Çocuğa okul ortamı gösterilip bu yeni başlangıçta nelerin değişebileceği anlatılmalı.

- Okulda derslerin biraz değişeceği ama yine teneffüslerin olacağı anlatılmalı.

GÜVEN VERİN

- Çocuğa yeni arkadaşlarının olacağı söylenmeli.

- “Sabah seni bırakacağız, akşam alacağız” gibi güven verici ifadeler kullanılmalı.

- “Okuldayken çok güzel zaman geçireceksin, oyunlar oynayacaksın, arkadaşlarınla etkinlikler yapacaksın, çok mutlu olacaksın” gibi onu rahatlatacak ifadelere başvurulmalı.

- Okuldaki derslerde pek çok yeni bilgiye sahip olacağıve eğleneceği anlatılmalı.